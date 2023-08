Dresdner Traditionsmarke bekommt neues Leben eingehaucht!

Dresden - Ein großer Markenname lebt wieder auf: "Barock". Bis zum Konkurs des Werkes im Jahr 2011 schrieben Schüler mit blauer "Barock"-Tinte, drückten Büroangestellte ihre Firmenstempel ins "Barock"-Stempelkissen. Zwölf Jahre schien der Name dann wie ausgelöscht. Nun stellt das Dresdner Unternehmen Octopus auf der Hamburger Straße wieder "Barock"-Tinten im traditionellen 30-ml-Glasfass her!

Sie wollen "Barock" wieder zum Leuchten bringen: Octopus-Chef Gunther Lange (51, Mitte) sowie die "Barock"-Eventpark-Profis Torsten Meisel (58, l.) und Benjamin Venter (33). © Norbert Neumann

Stolz präsentiert Firmenchef Gunther Lange (51) das erste Sortiment: sechs Tinten in den Farben Bordeaux, Marine, Jade, Kaviar, Anthrazit und Umbra. "Diese Serie soll an die 1910er-Jahre erinnern", so Lange.

Die Tradition der Tintenherstellung allerdings reicht weit länger zurück - bis ins Jahr 1825, als der Chemiker Christian August Leonhardi seine Tintenmanufaktur gründete.

Heute werden Tinten freilich aus anderen, bis zu 15 Komponenten in 100- oder 300-Liter-Stahlkesseln gemischt. Über 400 Tintenrezepturen umfasst das Octopus-Repertoire.

Lange erklärt: "Unsere Firma stellt Tinten für Drucker, technische Tinten, mit denen zum Beispiel Brauereien das Mindesthaltbarkeitsdatum aufdrucken, und Kreativtinten her." Zu Letzteren zählen auch die alten, neuen "Barock"-Tinten, deren Markenrechte Octopus 2021 erwarb.