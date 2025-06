Wasser-Pipeline für Chip-Industrie: Jetzt wird die Heide zur Großbaustelle

Man versuche, die Rohrleitung überwiegend an bereits bestehenden Wegen ins Erdreich zu bringen, um Eingriffe ins Landschaftsschutzgebiet so gering wie möglich zu halten, sagt Forstdirektor Heiko Müller (59) vom Sachsenforst.

Darum will die Stadt in Übigau ein Flusswasserwerk errichten. Bis dieses 2030 ans Netz gehen kann, wird die Heideleitung benötigt. Danach soll sie Bewohner mit Trinkwasser versorgen.

Der Bedarf an Industriewasser (etwa zur Spülung bei der Chip-Produktion) steigt mit der wachsenden Zahl von Halbleiter-Produzenten (Infineon, TSMC, Bosch, Globalfoundries, NXP): Ihr Anteil am Wasserbedarf Dresdens steigt geschätzt in den kommenden 20 Jahren von derzeit rund 30 auf 50 Prozent.

Bereits zum Fällen markiert: Mehrere Hundert Bäume müssen weichen. © Steffen Füssel

Als Ausgleich lege man etwa Streuobstwiesen in Langebrück an, pflanze Hecken in Weißig und renaturiere den nahen Silbersee, so SachsenEnergie-Projektleiter David Falkenberg (38): "Die größte bauliche Herausforderung wird die Querung des Prießnitzgrundes."

Dabei müssen die Rohre auch durch einen Steilhang geführt werden.

Spaziergänger, Jogger, Biker und Hundebesitzer sollten aufpassen: Während der Arbeiten, die bis Sommer 2026 dauern sollen, werden Wege durch die Heide vorübergehend eingeengt sein.