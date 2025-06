Braucht Dresden Verbindung nach Taipeh? "Flughafen ist ein Standortfaktor"

Dirk Diedrichs (62) war bis zum Frühjahr Beauftragter für Großansiedlungen im Freistaat. © Christian Juppe

Doch vom Dresdner Flughafen aus sind selbst die Geschäftszentren in Westdeutschland nicht optimal zu erreichen. Zudem gehen die Passagierzahlen zurück.

"Aber", sagt Diedrichs, "der Flughafen ist ein Standortfaktor. Wir brauchen den Flughafen in Dresden auch wegen der Investoren."

Er hat viele Gespräche mit Investoren aus aller Welt geführt und weiß, dass gute Erreichbarkeit und kurze Wege für sie sehr wichtig sind.

2027 soll die Fabrik von ESMC betriebsbereit sein. Bis alle 2000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben und darüber hinaus, wird der "direkte" Austausch zwischen Sachsen und Taiwan mehr als rege sein.

"In Deutschland sind die nächsten Hubs für Verbindungen nach Taiwan alle im Westen - in München und Frankfurt", meint Diedrichs. Von Prag aus gebe es zwar Verbindungen, aber das reiche nicht. Ziel müsse sein, am BER für ganz Ostdeutschland bessere direkte Fernverbindungen einzurichten.