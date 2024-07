"Deutsche Werkstätten Hellerau" streicht 100 Stellen! Das ist der Grund

Das Dresdner Unternehmen "Deutsche Werkstätten Hellerau" streicht 100 Stellen. © Deutsche Werkstätten

Mit den gegen Russland gerichteten Sanktionen fällt eine der beiden bedeutendsten Kundengruppen für das mittelständische Unternehmen weg.

Neben Käufern aus der Golf-Region waren es vor allem reiche Russen, die sich ihre Luxusyachten von der 1898 gegründeten GmbH einrichten ließen, erklärte ein Sprecher der "Deutschen Werkstätten" gegenüber TAG24 am Donnerstagvormittag.

Das betreffe vor allem das Geschäft mit Mega-Yachten, die über 100 Meter lang sind. Nichtsdestotrotz verurteile man den Krieg und halte sich "natürlich" an die Sanktionen.

Auf die "Veränderungen im Yachtgeschäft" reagiert der Betrieb nun mit dem Abbau von 100 Stellen am Hauptsitz in Hellerau, heißt es in einer Mitteilung. Dieser Standort sowie der Sitz in Großröhrsdorf seien aber nicht gefährdet.

Zusätzlich plane man eine Neuausrichtung, unter anderem mit stärkerem Fokus auf das Hochbaugeschäft, das sich "gut" entwickle.