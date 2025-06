Süßer Brotaufstrich aus dem Hahn: Böhmermann-Imker hat jetzt 'ne Honig-Zapfstelle

Imker Rico Heinzig (49) freut sich über seine erste Honig-Zapfstelle im Coswiger Bio-Laden vom Vorwerk Podemus. © Holm Helis

Sein Honig ist in aller Munde - und kann nun sogar gezapft werden. An der wahrscheinlich deutschlandweit ersten Honig-Zapfstelle in der Coswiger Filiale des Bio-Erzeugers "Vorwerk Podemus".

"In den Supermarkt-Regalen ist es doch einfach nur eine Etikettenschlacht. An der Honigzapfstelle dagegen bekommt der Kunde wirklich ein regionales Produkt", versichert Vorwerk-Podemus-Inhaber Bernhard Probst (48).

Zwei kleine Tanks stehen neben der Milchzapfstelle. "50 Kilo mit Meißner Landhonig, 35 Kilo mit Dresdner Stadthonig", erklärt Rico Heinzig. Golden und elastisch fließt der Honig ins 250-Gramm-Glas.

"Ein volles Glas kostet 5,70 Euro, wird es mit weniger Honig gefüllt, wird an der Kasse abgewogen", so Probst. Geht der Vorrat in den Tanks zur Neige, füllt Heinzig nach. Er hofft, recht oft.