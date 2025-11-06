Die zündende Idee fehlt offenbar (noch): Was wird aus der Gläsernen Manufaktur?

Dresden - Die Gläserne Manufaktur in Dresden soll zum Forschungsstandort werden. Aber ohne eine Fertigung von Fahrzeugen macht nichts wirklich Sinn, finden IG Metall und der Betriebsrat.

Einst Vorzeige-, jetzt Auslaufmodell: die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa

Kurz zusammengefasst steht die Idee auf drei Säulen: Forschung rund um das Thema Auto, Sonderfahrzeugbau statt Serienproduktion und eine Ausweitung des Vertriebs auf alle Marken von VW.

"Die Montage ist das Herz der Gläsernen Manufaktur", sagt Thomas Aehlig (49). VW dürfe dieses Herz nicht ins Koma versetzen, so der Betriebsratsvorsitzende, jedenfalls nicht ohne Zukunftsplan.

Genau da hapert's. Obwohl die serielle Fahrzeugmontage schon Ende des Jahres definitiv ausläuft, ist bisher nur spruchreif, dass das Werk für Auslieferungen, Probefahrten und Restaurantgäste geöffnet bleibt.

Gespräche mit der TU Dresden ebenfalls zum Thema Forschungsstandort - teilweise unter Beteiligung der Staatskanzlei - blieben bisher ohne Profil und (ein öffentlich kommuniziertes) Ergebnis.

Zumindest scheinen Ideen wie ein Depot für die Staatlichen Kunstsammlungen oder die "Wagner-Akademie" für die Dresdner Musikfestspiele vom Tisch.