Glück auf, der Steiger kommt! Chip-Fabriken wollen Kohlekumpel umschulen

Dresden - Die Chip-Industrie in Sachsen boomt und könnte bis 2030 mehr als 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig steht fest, dass die Verstromung von Braunkohle in der Lausitz bis 2038 endet. Zwei Unternehmen sehen darin eine Chance.

Der Tagebau Nochten und das Kraftwerk Schwarze Pumpe (Hintergrund): Das Lausitzer Braunkohlerevier steht vor einem großen Strukturwandel. © Robert Michael/dpa

Vom Kohle-Arbeiter in der Grube zum Mikrotechnologen im Reinraum: Nach Vorstellung von Halbleiter-Riese GlobalFoundries (3000 Mitarbeiter in Dresden) und der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) ist das ein realistischer Weg. Beide Unternehmen sind gestern offiziell eine strategische Partnerschaft eingegangen.

Die ersten zehn Energiearbeiter sollen im ersten Quartal 2026 für drei Monate aus dem Lausitzer Kohlerevier nach Dresden wechseln. Dort werden sie in verschiedenen Abteilungen und an den Anlagen der Chip-Fabrik eingesetzt, weitergebildet und auf ihre Eignung geprüft.

"Unsere Branche ist auf engagierte, technisch versierte Arbeitskräfte angewiesen", sagte Nancy Stadel, Personaldirektorin bei GlobalFoundries, bei der Vorstellung des Programms.