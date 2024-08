Chip-Industrie will 100.000 Mitarbeiter haben, aber Mittelstand soll geschützt werden

Sachsen hat angesichts von Großinvestitionen in die Halbleiterbranche einen großen Bedarf an Arbeitskräften. Mit diesen Maßnahmen soll die Zuwanderung klappen.

Dresden - Sachsen hat angesichts von Großinvestitionen in die Halbleiterbranche einen riesigen Bedarf an Arbeitskräften. Der Mittelstand befürchtet deshalb einen Aderlass des von ihm ausgebildeten Personals. Auf einem Wirtschaftstreffen in Dresden versuchten Vertreter der Chip-Industrie und der Kammern gestern ein Agreement zu finden.

Eine Auszubildende von GlobalFoundries präsentiert einen 300-Millimeter-Wafer in der Dresdner Chipfabrik. © dpa/Matthias Rietschel Schon heute arbeiten im Silicon Saxony mehr als 80.000 Männer und Frauen. Entwicklungsprognosen gehen davon aus, dass Sachsens Mikroelektronik-Branche bis zum Jahr 2030 weit über 100.000 Arbeitskräfte benötigt. Die Suche nach Fachleuten für die geplanten Chipwerke in Dresden soll nicht zulasten des Mittelstandes in der Region gehen. Darauf verständigten sich am gestrigen Montag die Spitzen von Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer mit Vertretern der expandierenden Tech-Unternehmen. In einer Absichtserklärung wurde festgehalten, dass die Chiphersteller ihre betriebliche Ausbildung verstärken sollen. Dresden Wirtschaft Konvoi rollt von Dresden in die Ukraine Ferner ist ein regelmäßiger Austausch und die Pflege von Partnerschaften zwischen Chipunternehmern, Kammern, Branchenverbänden, Mittelstand und Start-ups vorgesehen. Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) sprach von einem "Fairness-Abkommen".

Silicon Saxony aus der Vogelperspektive: Der taiwanische Chiphersteller TSMC baut gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP eine neue Chipfabrik in Dresden. Der Standort ist neben dem ebenfalls neuen Standort von Bosch im Dresdner Norden. © imago/Sylvio Dittrich

Wirtschaftsminister Martin Dulig will Sachsen für Fachkräfte attraktiv machen

Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) bezeichnete die Fachkräfte-Absprache als "Fairness-Abkommen". © Petra Hornig