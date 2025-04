Gärtner, Landwirt, Florist & Co.: Grüne Berufe suchen Nachwuchs

Streicheln erlaubt! Anhand dieser Modell-Kuh kann Landwirtschafts-Azubine Lotte Dittrich (16) den Melkvorgang erklären. © Steffen Füssel

Das Interesse für grüne Berufe steigt: Knapp 750 Auszubildende lernen an der Berufsschule im Dresdner Ortsteil Altroßthal derzeit. Der beliebteste Beruf mit drei Klassen: der Gärtner.

Doch oft mangelt es gar nicht am Interesse: "Es gibt nicht genug Betriebe, die ausbilden. Für die Floristik gibt es beispielsweise nur noch 20 Ausbildungsbetriebe in Dresden. Deshalb nur zwei Klassen", so die amtierende stellvertretende Schulleiterin Sabine Schütze (47).

Trotzdem kann ein Anstieg gefeiert werden: "Im letzten Jahr haben 417, in diesem 439 Azubis angefangen." Projektkoordinatorin Anne Mareck (46) vom Gartenbauverband Mitteldeutschland erlebt ebenfalls einen Aufschwung, der insbesondere Quereinsteiger betrifft: "Zu Corona konnte man nur in die Baumärkte. Da haben sich viele für Gartenbau statt fürs Büro entschieden."

Für die Auszubildende Lotte Dittrich (16) war hingegen schon immer klar, dass es ein landwirtschaftlicher Beruf werden soll: "Ich bin auf einem Pferdehof groß geworden." Allerdings hat sie sich nicht für die Pferde-, sondern für die Landwirte-Ausbildung entschieden: "Hier lerne ich über alle Tiere etwas. Ist eben eine Breitbandausbildung."