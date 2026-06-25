Fahrradhändler raus, neuer Store rein: Schneller Wechsel an Prager Straße

Dresden - Neuer Store in Dresden angekündigt! Ab dem 1. Juli wird "JobRad Loop" in der dritten Etage des Globetrotter-Hauses an der Prager Straße zu finden sein. Bis vor wenigen Tagen war dort noch ein anderes Unternehmen tätig.

"B.O.C." zieht aus, "JobRad Loop" kommt rein: Im Globetrotter-Haus an der Prager Straße steht bereits das nächste Unternehmen in den Startlöchern. © Holm Helis

So hatte der Hamburger Fahrradhändler "Bike & Outdoor Company" (kurz: "B.O.C.") zum 22. Juni seine Filiale geschlossen. Auf 1100 Quadratmetern gab es einen Verkauf von Neu-Rädern, eine Indoor-Teststrecke sowie eine hauseigene Werkstatt.

Das Geschäft war erst vor rund zwei Jahren eröffnet worden. Zu den Gründen für die Schließung äußerte sich "B.O.C." auf TAG24-Anfrage nicht. Nun folgt ein schneller Wechsel: Zum neuen Monat wird "JobRad Loop" die ersten Kunden begrüßen.

"Aktuell wird die Fläche umfassend an das neue Nutzungskonzept angepasst", erklärt PR-Managerin Sabrina Strahl gegenüber TAG24.

Künftig stehe eine große Auswahl professionell aufbereiteter Fahrräder und E-Bikes unterschiedlicher Kategorien – von City-Bikes über Trekking-, Gravel- und Rennräder bis hin zu Mountainbikes – zur Verfügung.

"Alle Fahrräder durchlaufen bei 'JobRad Loop' einen standardisierten siebenstufigen Refurbishment-Prozess nach höchstem Qualitätsstandard. Verschleißteile werden ersetzt, sicherheitsrelevante Komponenten geprüft und bei E-Bikes zusätzlich Akku und Software kontrolliert", so Strahl.