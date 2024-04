Radler aufgepasst: Neuer Fahrradladen eröffnet auf der Prager Straße!

Dresden - Am morgigen Donnerstag eröffnet auf der Prager Straße ein neuer Fahrradladen.

Shop-in-Shop: Im Globetrotter-Store auf der Prager Straße eröffnet am Donnerstag auch der Fahrradhändler "B.O.C." ein Geschäft. © B.O.C.

Die "BIKE & OUTDOOR COMPANY", kurz "B.O.C." öffnet am 18. April im dritten Obergeschoss des "Globetrotter"-Stores seine Pforten.

Die beiden Unternehmen versprechen sich durch ihre "Shop-in-Shop-Kooperation" eine "erweiterte Produktpalette", heißt es dazu in einer Mitteilung des Fahrradhändlers aus Hamburg.

Auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern sollen Kunden künftig alles finden, um voll in die Pedale treten zu können - darunter 400 Fahrräder und E-Bikes von verschiedenen Herstellern, etliches Zubehör sowie eine Indoor-Teststrecke. Auch eine hauseigene Werkstatt wird künftig an der Prager Straße 10 auffindbar sein.

Für die Eröffnungsfeier am Donnerstag verspricht B.O.C. ein "buntes Programm" mit Willkommensgeschenken und Rabattaktionen.

Geschäftsführer Bernd Heumann freut sich im Vorfeld bereits auf die Neueröffnung in der sächsischen Landeshauptstadt: "Wir sind stolz, in die Fahrradstadt Dresden Einzug zu halten und die vielfältigen Möglichkeiten des Radfahrens in dieser Region zu unterstützen."