Fotovoltaik-Krise erreicht Dresden! Geht jetzt bei "Solarwatt" das Licht aus?

Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus (58). © Steffen Füssel

Solarwatt produziert nach eigenen Angaben mit über 600 Mitarbeitern (insgesamt europaweit rund 800) am Stammsitz in Dresden Solarmodule und Batteriespeicher. Nach einem zwischenzeitlichen Solar-Boom in den Corona-Jahren leidet die Branche mittlerweile an nachlassender Nachfrage und der Konkurrenz aus Fernost.

Jetzt droht auch den Dresdnern ohne Unterstützung das Aus. "Wenn gar nichts passiert, müssten wir darüber nachdenken, wie es mit unserer Produktion weitergeht", sagte Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus (58) im Handelsblatt-Interview. Bis Ende des Jahres müsse man sich entscheiden, ob die Fabrik geschlossen wird.

Die Branche fordert Unterstützung von der Bundespolitik. Dabei gehe es darum, "dass wir uns in Europa und in Deutschland die Fähigkeit erhalten. Forschung, Entwicklung und Produktion im Erneuerbaren-Energie-Sektor zu betreiben", so Neuhaus.