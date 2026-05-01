Fünf Lkw eingetroffen: Elbe Flugzeugwerke können Business-Class von Jubiläums-A380 aufmöbeln

Dresden - Was sie können, ist europaweit einzigartig: Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden sind auf die Wartung und den Umbau des A380 – dem größten Passagierflieger der Welt – spezialisiert. Seit Anfang Februar lässt die Lufthansa auf dem Firmengelände ein "Retrofit" für einen Großteil ihrer Superjumbo-Flotte durchführen. Im Hangar 285 ist derzeit die Jubiläumsmaschine mit XXL-Kranich an der Reihe.

Mit einer Spannweite von 79,8 Metern und einer Höhe von 24,1 Metern (entspricht einem achtstöckigen Wohnhaus) steht der Jubiläums-A380 der Lufthansa im Hangar der Elbe Flugzeugwerke. © Stefan Häßler

"Mike-Hotel" erhält wie der bereits fertiggestellte Riesenvogel namens "Mike-Charlie" eine komplett neue Business-Class. Dafür sind die alten 78 Sitze bereits ausgebaut worden. Später kommt dann ein neues, komfortableres Modell hinein, das noch verpackt in großen Kartons in der Halle steht.

"Es waren fünf 40-Tonnen-Lkw notwendig, um die Sitze von der Firma 'Thompson Aero Seating' aus Irland über Frankfurt nach Sachsen zu transportieren", erzählt Tim Kaya (38), Kabinen-Flottenmanager bei Lufthansa, gegenüber TAG24.

Jeder Passagier der Reiseklasse könne seinen Platz künftig direkt vom Gang aus erreichen. "Dafür verzichten wir an den Fensterseiten auf insgesamt zehn Plätze." Weitere Vorteile im Vorher-Nachher-Vergleich seien die größere Sitzfläche mit vollständig möglicher Liegeposition, mehr Privatsphäre durch eine Sichtblende, eine Bluetooth-Verbindung und ein Ablagefach.

"Der Preis für einen Doppel-Sitz entspricht dabei einem neuwertigen Kleinwagen", hält sich Kaya hinsichtlich konkreter Zahlen bedeckt. Ihm zufolge ist der Austausch ein Teil des sogenannten "C-Checks", bei dem das Flugzeug mit seinen Komponenten detailliert überprüft wird. "Zwei unserer acht A380 erhalten sogar einen 'D-Check' – die umfangreichste Form der Wartung." Sie werde wegen des Aufwands und der Kosten in Asien durchgeführt.