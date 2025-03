Statistik verrät: An diesen Dresdner Schulen fällt der meiste Unterricht aus

Dresden - Rund 1,7 Millionen Unterrichtsstunden fielen im Schuljahr 2023/24 in Sachsen aus. Dabei war laut Statistik auch eine Dresdner Schule besonders betroffen.

Vor allem Dresdner Förderschulen waren im Schuljahr 2023/24 von großem Unterrichtsausfall betroffen. (Symbolfoto) © Peter Endig/dpa

So zeigen vom "MDR" aufbereitete Daten des Kultusministeriums, dass die Sonderschule "Marie" (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in Omsewitz eine Ausfallquote von 35,3 Prozent (4375 Stunden) aufweist. Das entspricht sachsenweit dem dritten Platz.

Deutlich dahinter folgt auf Rang 24 die Sonderschule "Am Leubnitzbach" (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) in Leubnitz-Neuostra mit einer Quote von 25 Prozent (3167 Stunden).

Weitere Platzierungen: