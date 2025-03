Jeder dritter Glaswerker muss gehen: Jetzt hängt es an Edeka!

Freital - Nach der Insolvenzanmeldung verliert in der Freitaler Glashütte jeder dritte Mitarbeiter seinen Job. Ob die Sanierung in Eigenregie gelingen kann, hängt wohl auch vom Handelskonzern Edeka ab.

Von der Insolvenz der Glashütte Freital erfuhren die Mitarbeiter am Mittwoch. © Norbert Neumann

In der Belegschaftsversammlung am Mittwoch war noch von 30 Mitarbeitern die Rede, die dem harten Sanierungskurs in der Glashütte zum Opfer fallen. Am Freitag kommunizierte ein von der Geschäftsführung als Insolvenzberater engagierter Rechtsanwalt, dass im Zuge der Kostenreduzierung von den aktuell 125 Mitarbeitern am Ende wohl nur 85 weiterbeschäftigt werden können.

Neben den gestiegenen Energiekosten hat den Freitaler Glaswerkern auch ein Preisverfall das Genick gebrochen.

Nachdem auch große Anbieter wie etwa der US-Glas-Multi Owens-Illinois wegen schwächelnder Nachfrage Schmelzwannen in Europa stilllegen mussten, habe es einen Preiskampf gegeben, berichtet ein Branchen-Insider.

Die Preise für Behälterglas seien um etwa zehn Prozent gesunken.