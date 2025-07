Von Insolvenz erwischt: Zwei Hotels in Dresden geschlossen - auch Schwimmkurse betroffen

Das Hotel Andreas an der Prellerstraße ist geschlossen. Bisher konnten hier auch Schwimmkurse abgehalten werden. © Norbert Neumann

Sowohl das Hotel Andreas an der Prellerstraße in Blasewitz als auch der Gutshof Hauber an der Wehlener Straße in Tolkewitz empfangen keine Gäste mehr.

Ein Zettel weist beim letztgenanntem Objekt auf die zum 1. Juli erfolgte Schließung hin: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, aber es gab leider keine wirtschaftlich begründete Alternative", heißt es auf dem Aushang. Ein neuer Betreiber stehe derzeit noch nicht fest.

Dass es eine Perspektive gibt, hofft unter anderem Schwimmlehrer Kai Kunze (37), der mit seinem Unternehmen "Otti Otter" seit 2020 verschiedene Kurse im Poolbereich vom Hotel Andreas angeboten hat.

Zu ihm kamen Vorschulgruppen (ab viereinhalb Jahren) aus Blasewitz, wo es sonst kein Schwimmbad gibt. Nun muss der Selbstständige umdisponieren. "Ich versuche, die Kinder in anderen Kursen unterzubringen. Für Alternativen bin ich auch mit den Bäderbetrieben in Kontakt", erklärt Kunze gegenüber TAG24.