Neue "Pepco"-Filiale in Dresden, weitere sollen schon bald folgen

Dresden - Der Non-Food-Discounter Pepco bekommt eine neue Filiale in Dresden . Und die Expansion soll noch weiter gehen!

Im Untergeschoss der Altmarkt-Galerie hat am Freitag die zweite Pepco-Filiale Dresdens eröffnet. © TAG24

Am heutigen Freitag eröffnete der bereits zweite Store des Unternehmens in der sächsischen Hauptstadt. Im Untergeschoss der Altmarkt-Galerie, wo früher ein Schuhladen zu finden war, wird Pepco auf rund 800 Quadratmetern sein Sortiment anbieten.

"Der Standort Dresden hat für uns viel Potential, deshalb wird es auch nicht bei zwei Filialen bleiben. In den Folgewochen werden weitere Standorte in der Stadt eröffnet werden", erklärt Patrick Steiger, Operations Manager bei Pepco.

10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden dafür neu angestellt.

Im Juli eröffnete die Einzelhandelskette bereits einen Laden im Dresdner Hauptbahnhof, wo vorher der Schuhladen Görtz dichtmachte.

"Wir freuen uns über die durchweg positive Resonanz an unserem ersten Standort im Einkaufsbahnhof und sind uns sicher, dass auch die neuen Filialen ein voller Erfolg in Dresden werden", so Steiger. Wo diese eröffnen, ist noch nicht bekannt.