Niedriger Elbpegel ärgert die Weiße Flotte: Angebot wird reduziert, DVB bleiben standhaft
Dresden - Der niedrige Elbpegel macht der Dresdner Schifffahrt weiter zu schaffen. Die Weiße Flotte reduziert nach ihrem Jubiläumsfest am Wochenende am Dienstag ihr Angebot weiter.
Bei Pegelständen um gut 50 Zentimeter konnte die Sächsische Dampfschifffahrt in den vergangenen Tagen von jeweils 10 bis 16 Uhr noch Stadtfahrten vom Terrassenufer zum Blauen Wunder und zurück anbieten.
Alle anderen Touren Richtung Meißen und Sächsische Schweiz mussten entfallen. Dienstag und Mittwoch sollen die Schiffe nicht mehr stündlich, sondern zunächst nur noch um 11, 13 und 15 Uhr fahren.
Laut Prognosen des Landeshochwasserzentrums soll der Elbpegel in den kommenden Tagen auf niedrigem Niveau verharren.
Auch das Flusskreuzfahrtschiff "Viking Astrild" konnte Dresden noch nicht wieder verlassen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Wenigstens die Elbfähren sind noch in Betrieb. DVB-Sprecher Falk Lösch (61): "Die letzte Entscheidung trifft der Schiffsführer."
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, Christian Juppe