Tourismus-Branche glaubt, es geht schon wieder los: So viel Kohle spült die KAISERMANIA in Dresdens Kassen

Dresden - Schlagerstar Roland Kaiser (74) wird im Zuge der diesjährigen "KAISERMANIA" nicht nur seine Fans mit Hits wie "Santa Maria" oder "Warum hast du nicht nein gesagt" wieder Mal zum Ausrasten bringen, sondern gleichzeitig auch wieder eine Menge Kohle in die Kassen der Dresdner Tourismus-Branche spülen.

Mit ihrem Besuch der "KAISERMANIA" verbinden viele Fans einen Kurzurlaub im schönen Dresden. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Tourismusverband Dresden (TVDD) schrieb der KAISERMANIA in einer Mitteilung am Freitag deshalb eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu.

Unter Berufung auf eine Studie der Dresden Marketing GmbH zeigte der TVDD auf, wie Kaiser-Fans in Elbflorenz die Kassen klingeln lassen: "Laut der Studie generierten die Gäste der KAISERMANIA beispielsweise im Jahr 2023 einen Umsatz von 21,5 Millionen Euro in der Stadt, davon 16 Millionen Euro touristischen Umsatz."

Die Chancen stehen gut, dass ähnliche Summen auch beim diesjährigen Großevent zustande kommen. Das Hotelgewerbe spüre den Andrang bereits wenige Wochen vor Start der KAISERMANIA, immerhin werden 50.000 Besucher erwartet.

"Das erste Wochenende ist de facto fast ausgebucht und auch für das zweite Konzertwochenende sieht es gut aus. Hier liegen die Rückmeldungen aus der Branche derzeit bei rund 85 Prozent Auslastung. Das ist ein sehr gutes Signal, zugleich gibt es noch Kapazitäten", sagte der stellvertretende TVDD-Vorsitzende Martin Raich.

Raich ist zugleich General Manager des Hilton-Hotels in Dresden.