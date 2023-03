Rebschnitt an 300.000 Pflanzen: Winzer gehen dem Wein an die Triebe

Rund 20 Mitarbeiter sind derzeit in den Weinbergen des Staatsweingutes unterwegs. "Sie schneiden rund 240 Tonnen Rebholz. Umgerechnet ist das so viel, wie 40 bis 60 Elefanten auf die Waage bringen", sagt Neumeister schmunzelnd. "Pro Rebstock und Jahr setzten unsere Winzer im Schnitt rund 20-mal die Schere an."

Was an Trieben und Holz anfällt, ist kostbares Biomaterial. "Es wird gemulcht, kommt als Dünger wieder in die Weinberge", so Neumeister. Quasi als "Stärkung" nach dem Winter, der deutlich die Klimaveränderung widerspiegelt.

"Von Dezember bis Februar sind statt durchschnittlich 140 nur 90 Liter je Quadratmeter Niederschläge gefallen", weiß Weingutsprecher Martin Junge (38). "Im Schnitt war es 3,4 Grad zu warm." Die Differenz zwischen dem kältesten Tag (18. Dezember, -12,6 Grad) und dem wärmsten (31. Dezember, 18,5 Grad) betrug mehr als 30 Grad Celsius!