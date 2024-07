"Deutsche Werkstätten Hellerau" streicht 100 Stellen! Das ist der Grund

Dresden - Kommoden, Kleiderschränke oder Sessel: Auch wenn sich die "Deutschen Werkstätten Hellerau" in den letzten Jahrzehnten wesentlich gewandelt haben, bleiben die (zerlegbaren) Möbel Kult, ein Stück DDR-Geschichte. Nun musste das Traditionsunternehmen rund einem Viertel seiner Angestellten kündigen. Grund: der Ukraine-Krieg .

Das Dresdner Unternehmen "Deutsche Werkstätten Hellerau" streicht 100 Stellen. © Deutsche Werkstätten

Mit den gegen Russland gerichteten Sanktionen fällt eine der beiden bedeutendsten Kundengruppen für das mittelständische Unternehmen weg.

Denn neben Käufern aus der Golf-Region waren es vor allem reiche Russen, die sich ihre Luxusjachten von der 1898 gegründeten GmbH einrichten ließen, erklärte ein Sprecher und ergänzt: "Projektplanung, Marketing, Einkauf und Produktion, es sind alle Bereiche betroffen."

Auf diese "Veränderungen im Jachtgeschäft" reagiert der Betrieb jetzt mit Kündigungen am Hauptsitz in Hellerau. Von insgesamt 422 Mitarbeitern der Unternehmensgruppe (Stand Juni) müssen rund 100 gehen. Der Firmensitz in Großröhrsdorf sei aber nicht gefährdet.

Die Kündigungen sind Teil einer geplanten Neuausrichtung, in Zukunft mit verstärktem Fokus auf das Hochbaugeschäft: "Mit der Umstrukturierung wird der Innenausbau von Villen und Luxus--Apartments zum Kerngeschäft", kündigt der Sprecher an.