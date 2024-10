"f6" hat ausgequalmt: Tränenreicher Abschied von Dresdens letzter Zigaretten-Fabrik!

Dresden - Ende einer Ära! Vor rund 100 Jahren kam etwa jede vierte deutsche Zigarette aus Dresden . Nun geht auch in der letzten verbliebenen Fabrik der Rauch aus.

Aus für 274 Mitarbeiter: Das Striesener Traditionswerk schließt Mitte 2025 seine letzten Produktionsgebäude. © Petra Hornig

Der US-Tabakriese Philip Morris will seine Produktionsstätte in Striesen in wenigen Monaten schließen. Als die Mitarbeiter informiert wurden, flossen Tränen.

Das Striesener Traditionswerk wurde 1900 gebaut. Es folgten Jahrzehnte, in denen Dresden mit rund 70 Fabriken als Dunsthochburg galt, zahlreiche Bewohner arbeiteten für die Tabakbranche, insbesondere in Striesen und Johannstadt.

Bekannt wurde die Produktionsstätte an der Glashütter und Schandauer Straße fürs Fertigen des Ost-Renners "f6" ab den 60er-Jahren. Nach der Wende übernahm der US-Tabakkonzern Philip Morris International (PMI). Zum Betriebsjubiläum gratulierte als Nichtraucher sogar Dresdens OB Dirk Hilbert (53, FDP).

Die Amis rüsteten zunehmend vom Glimmstängel auf Tabak um, spezialisierten sich seit 2010 auf Dreh- und Stopftabak in Tüten und Dosen. Bei einer Werksführung vor neun Jahren schafften die hochmodernen, laut dröhnenden Beutelpackmaschinen 160 Tabaktüten pro Minute - laut dem Unternehmen damals Weltrekord.