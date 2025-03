Streit um Starkstrom-Trasse durch die Gartenstadt: Hellerauer Anwohner dagegen

Dresden - Große Aufregung in Hellerau! SachsenEnergie will eine unterirdische Starkstromleitung durch die denkmalgeschützte Gartenstadt (1909 als erste deutsche Gartenstadt gegründet) verlegen. Anwohner befürchten einen Eingriff in das Flächendenkmal mit ungewissen Folgen. Macht SachsenEnergie einen Rückzieher?