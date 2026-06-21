Streit ums Lingnerschloss: Terrassen-Betreiber soll bis Ende Juli ausziehen

Dresden - Der Streit ums Lingnerschloss wird vor allem hinter den Kulissen erbittert geführt. Nun soll der bestehende Gastrobetrieb bis Ende Juli ausziehen. Dabei steht noch nicht mal fest, ob der Stadtrat dem Verkauf an die beiden reichen Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) , genannt "Sonnenkönig von Radebeul", Anfang September zustimmen wird.

Zur Hochsaison über 1000 zahlende Gäste pro Tag: Das Schloss mit den Lingnerterrassen ist bei Touristen und Einheimischen beliebt. © Ove Landgraf

Die Lingnerterrassen mit Biergarten (insgesamt bis zu 400 Plätze) direkt am Schloss mit tollem Blick auf Elbe und Stadt werden nicht vom Förderverein betrieben, der 2023 pleite gegangen war. Zu dieser Zeit hatte es auch Streit um Mietzahlungen des Gastrobetriebes gegeben, der wiederum selbst im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste.

Der Betrieb lief weitgehend weiter, seit einem Jahr führt Vladyslava Grundmann (32) die Geschäfte. Ihr Mann Philipp Grundmann (33) ist Gesellschafter sowie, wie bereits zuvor, auch Carsten Dietmann (63), Ex-Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der auch TAG24 gehört.

Der Mietvertrag mit der Gastro läuft planmäßig Ende Juli aus. Allerdings habe die Insolvenzverwaltung eine Verlängerung bis Mitte September in Aussicht gestellt, bis geklärt ist, ob die Übernahme durch die neuen Investoren überhaupt zustande kommt, schildert Dietmann.

"Stattdessen wurden wir jetzt aufgefordert, bis 31. Juli alles zu räumen. Mitten in der Hochsaison. Das ist unverantwortlich gegenüber den Dresdnern. Die Investoren wollen so Druck auf den Stadtrat ausüben, damit der zum Verkauf nicht mehr 'Nein' sagen kann", so der 63-Jährige.