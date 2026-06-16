Lingnerschloss wird verkauft: Was hat der neue Investor vor?

Dresden - Zwischen Hoffen und Bangen: Im Kampf um die Zukunft des Lingnerschlosses bahnt sich eine Lösung an. So soll das Erbe des "Odol"-Königs in private Hände verkauft werden. Befürchtungen, das bei Einheimischen und Touristen beliebte Anwesen könnte damit nicht mehr wie gewohnt öffentlich zugänglich bleiben, weist der Insolvenzverwalter zurück.

Im Kampf um die Zukunft des Lingnerschlosses bahnt sich eine Lösung an. Aber ist es auch eine gute? © imago/imagebroker

Rückblick: Der Förderverein, der das Schloss seit 2003 über Erbbaurecht betrieben und mit viel Herzblut saniert hatte, war Ende 2023 pleitegegangen.

Seitdem streitet sich die Stadt mit dem Insolvenzverwalter, der auch die Gläubiger bedienen muss, über die Zukunft des Areals, zuletzt vor dem Oberlandesgericht. Letztlich geht es darum, ob und wie viel Geld die Stadt auf den Tisch legen muss, um ihr Schloss (bzw. das Erbbaurecht) zurückzukaufen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) mit dem neu gegründeten und gesellschaftlich breit aufgestellten Förderverein "Dresdner Elbschlösser" auf Schloss Albrechtsberg öffentlichkeitswirksam ein neues Zukunftskonzept präsentiert: Die beiden Elbschlösser sollen in städtischer Hand bleiben und betrieben sowie gemeinsam weiterentwickelt werden, der Verein sollte vor allem Spendengelder anwerben.

Doch jetzt die Wende: OB Dirk Hilbert (54, FDP), der sich auch um Dresdens klamme Kassen kümmert, bevorzugt nach TAG24-Informationen einen Verkauf an Privatinvestoren.

Demnach bieten Oliver Kreider, der sogenannte "Sonnenkönig von Radebeul", sowie Unternehmer Thomas Bohn zusammen 1,65 Millionen Euro, um das noch gut 40 Jahre laufende Erbbaurecht zu übernehmen.