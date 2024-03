Suche nach dem Ausbildungsplatz: Ferrari lässt Jugendliche an Sportwagen schrauben

Radebeul - Fachkräftemangel und die gesunkene Begeisterung für handwerkliche Berufe zeigen sich auch in den Bewerberzahlen für Ausbildungsplätze. Davon kann selbst die Nobel-Automarke Ferrari ein Lied singen. Im sächsischen Radebeul sollte diese Situation jetzt ein Tag der offenen Tür ändern.

Sibylle Thomas-Göbelbecker leitet das Ferrari-Autohaus in Radebeul und sucht ein bis zwei Auszubildende in diesem Jahr. © Max Patzig

Klingen solche Veranstaltungen oftmals öde, war der sogenannte Zukunftstag allerdings eine praktische Gelegenheit, einmal in den Arbeitstag eines Kfz-Mechatronikers zu schnuppern. In kleinen Gruppen sind insgesamt 25 Jugendliche und junge Erwachsene an der Stadtgrenze zu Dresden durch das Ferrari-Autohaus und die angegliederte Werkstatt auf Entdeckungstour gegangen.

Autohaus-Chefin Sibylle Thomas-Göbelbecker erklärt, was es damit auf sich hat: "Wir machen das zum ersten Mal, weil es schwierig ist, geeignete Bewerber zu finden."

Dabei sei gar nicht mal die fachliche Eignung das Problem. "Viele trauen sich einfach nicht, sich hier zu bewerben", stellt Thomas-Göbelbecker fest.

Die Möglichkeit vom gestrigen Samstag sollte die Hemmung nehmen, sich beim Sportwagen-Händler umzusehen und gab die Chance, eine Bewerbung abzugeben. 25 Teenies haben diese Gelegenheit ergriffen. Der jüngste war dabei gerade einmal 14 Jahre alt.

Der Chefin gefällt's: "Es muss ja nicht für dieses Jahr sein. Es ist gut, wenn sich die Jugendlichen Gedanken machen und dann im kommenden Jahr bei uns melden." Oder auch noch später, je nachdem, wann sie mit der Schule fertig sind.