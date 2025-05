Müll und Stress in Plattenvierteln? Vonovia will nicht länger Buhmann sein

Dresden - Satte 43.400 zumeist Plattenbau-Wohnungen zählt Vonovia in Dresden - Tausende vermietet an Sozialhilfeempfänger, Flüchtlinge, Geringverdiener. Fördert die Mieterpolitik von Vonovia Parallelgesellschaften, lässt der Konzern gar bewusst seine Gebäude verwahrlosen? Solche Vorwürfe kontert der Konzern.

In den Vonovia-Hochhäusern am Amalie-Dietrich-Platz ist der Anteil an Sozialwohnungen besonders hoch. © Steffen Füssel

Voriges Jahr machten sich Polizei-Studenten ein Bild von Vonovia-Bauten in der Landeshauptstadt, schrieben ungeschönt von vermüllten Außenanlagen, Drogenkonsum in Kellerräumen oder Unrat im Hinterhof.

Kriminologie-Professor Marcel Schöne (48) kritisierte, dass Vonovia Mängel lieber selbst entfernen als der Polizei melden würde.

"Uns geht es darum, dass wir Missstände in unseren Wohnungsanlagen schnell beseitigen. Wenn etwas kaputt ist, belasten wir nicht die Polizeibehörde, sondern kümmern uns selbst", erklärt Geschäftsbereichsleiter Sebastian Krüger (47) jetzt. Tendenziell hätten Probleme und Konflikte in den letzten zehn Jahren zugenommen.

"Natürlich knallen in Großwohnsiedlungen, in denen sehr anonym verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen zusammenwohnen, Dinge aufeinander. Das betrifft nicht nur Dresden und Vonovia, sondern sieht man in vielen großen Städten", so Krüger.