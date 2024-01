Dresdens leere Bahnhofshalle: Frust und Verständnis für die streikenden Bahner

Dresden - Während am Mittwoch frühmorgens draußen schon die Traktoren hupten, war es in der Empfangshalle des Dresdner Hauptbahnhofs ungewöhnlich ruhig.

Normalerweise wird der Dresdner Hauptbahnhof täglich von etwa 60.000 Fahrgästen für den Ein- und Umstieg genutzt. © Steffen Füssel

Denn die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hatte zum mehrtägigen Streik aufgerufen, nur wenige Züge fuhren. Manch einem Fahrgast stand ein Fragezeichen ins Gesicht geschrieben.

So auch Rentnerin Roswitha Bickhardt (66) aus Weinböhla. Die vierfache Großmutter möchte ihre Enkel in Leipzig besuchen, kommt schon anderthalb Stunden vor Abfahrt in den Bahnhof. "Damit ich nachher einen Sitzplatz im RE bekomme", sagt sie hoffnungsvoll.

Die pensionierte Pastorin versteht das Anliegen der Lokführer: "Manchmal muss man nach etwas streben und hart verhandeln. Trotzdem ist das für viele natürlich ärgerlich."

Die Deutsche Bahn wechselt bis Freitag - wie überall in Deutschland - in den Notfahrplan. Einige Linien fallen ganz aus, andere fahren seltener oder im Ersatzverkehr.