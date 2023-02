Dresdner Hilfsorganisation "arche noVa": 200.000 Euro für Bebenopfer gesammelt!

Ein Mitarbeiter der Partnerorganisation "Bonyan" verteilt Hilfspakete an syrische Kinder. © Verein "arche noVa"

Nun wollen die Helfer ihr Engagement im Nordwesten Syriens ausbauen. "Dass gerade in einer Zeit, in der auch bei uns viele Menschen mit Inflation und Unsicherheit zu kämpfen haben, so viele Spenden für Notleidende zusammenkommen, ist nicht selbstverständlich", so Geschäftsführer Mathias Anderson.



Katja Laudemann, Leiterin des Auslandsprogramms, ergänzt: "Wichtig ist jetzt insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln, warmen Mahlzeiten und Wasser, Hygienekits sowie Decken, warmer Bekleidung und Heizmaterial gegen die Kälte."