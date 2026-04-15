15.04.2026 16:22 Dresdner Komiker auf Tour: Mit Fahrrad und Kajak bis nach Korsika

Der Dresdner Komiker Günther Krass fährt mit dem Rad in die Toskana und per Kajak nach Korsika - Alpenüberquerung inklusive. TAG24 hat mit ihm gesprochen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Der Dresdner Komiker Johannes Kürschner - besser bekannt als Günther Krass - hat sich ein ganz besonderes Projekt überlegt: Er will mit dem Fahrrad von Dresden bis in die Toskana fahren und anschließend mit dem Kajak nach Korsika reisen, um dort die Insel zu umrunden. Dabei überquert er die Alpen aus eigener Kraft. Im Gespräch mit TAG24 erzählt der 36-Jährige, wie es zu der Idee kam.

Am Samstagmorgen ist Johannes Kürschner (36) - besser bekannt als Günther Krass - in Pillnitz gestartet. © Siegfried Michael Wagner Bekannt ist Johannes Kürschner vor allem durch das Komikerduo "Günther und Hindrich", das im feinsten Sächsisch Alltagsgespräche sowie typische Dorf- und Stadtszenen überspitzt darstellt. Da sich sein Bühnenkollege Hindrich alias Franz Müller derzeit eine dreimonatige Auszeit mit seiner Familie in Afrika nimmt, kam Johannes auf den Gedanken, die freie Zeit für ein ungewöhnliches Fahrrad- und Kajakabenteuer zu nutzen. "Aufgrund dessen, dass ich dadurch bisschen in der Luft hänge, fing das Richtung November an, dass ich mir einen Kopf gemacht habe, was ich Pfiffiges machen könnte", erzählt Johannes gegenüber TAG24. Dresden Das fruchtige Gold des Zwingers gibt's bald auch als Brotaufstrich "Und weil die Spritpreise zu unlukrativ sind, ist Fahren aus eigener Kraft am sinnvollsten, weil ich dagegen bin zu fliegen", ergänzt der Dresdner. Denn er fokussiert sich darauf, sich am "Erdboden ökologisch voranzubewegen".

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Etwa 1200 Kilometer per Fahrrad

Johannes zieht mit dem Fahrrad ordentlich Gewicht hinter sich her. © Siegfried Michael Wagner Der Start erfolgte schließlich am Samstagmorgen - etwas später als geplant. Denn beim Einstellen der Bremse war Johannes abgerutscht und mit dem Daumen in die Bremsscheibe geraten, wodurch sich sein Tourstart zunächst um einige Tage verzögerte. Nun ist er aber unterwegs: Mittlerweile hat er bereits Bayern erreicht, übernachtet unterwegs in einer Hängematte und dokumentiert seine gesamte Reise in Beiträgen auf Instagram und YouTube. Dabei zieht er mit dem Fahrrad einen Anhänger samt Kajak hinter sich her. Das Ganze bringt ordentlich Gewicht mit sich: Das Kajak wiegt rund 17,4 Kilogramm, der Anhänger etwa 25,5 Kilogramm, dazu kommen rund 20 Kilogramm Gepäck sowie sein Fahrrad mit etwa 20 Kilogramm (inklusive Getränke und Ersatzteile). Dresden Ausgelöst durch eine Petition: Hier gilt bald Tempo 30 zur Sicherheit der Fußgänger "Das merkt man auch eindeutig, wenn man irgendwo einen Berg hochmuss", lacht er. Sein erstes Ziel ist die italienische Hafenstadt Piombino. Insgesamt hat er rund 1200 Kilometer mit dem Fahrrad vor sich sowie weitere 600 Kilometer mit dem Kajak, um Korsika zu umrunden.

Die Tour soll etwa anderthalb Monate dauern