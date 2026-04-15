Gas-Alarm in Dresden: Leck hält Straßenbahnen gefangen - Sperrung bis Dienstag

Dresden - Aufregung am Mittwochmorgen in Dresden-Pieschen ! Durch ein Gasleck musste der ÖPNV umgeleitet werden. Fünf Straßenbahnen waren "gefangen".

Gleich fünf Straßenbahnwagen ereilte dasselbe Schicksal. Durch das Gasleck auf der Sternstraße waren sie am Mittwoch "gefangen". © Roland Halkasch

Wie eine Sprecherin von SachsenEnergie gegenüber TAG24 erklärte, wurde am Morgen ein Gasgeruch auf der Sternstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass zwei Armaturen - ein Mess- und ein Entlüftungsstutzen - undicht waren. Zur Behebung des Schadens musste die Gasleitung freigelegt werden - ohne dabei die Versorgung zu unterbrechen.

Aus Sicherheitsgründen musste der Straßenbahnverkehr nach Eingang der Meldung um 6.44 Uhr umgehend gestoppt werden. Ein DVB-Sprecher erklärte, dass die Gefahr des Funkenflugs bestand, was gerade in der Nähe des Gaslecks tödliche Konsequenzen haben könnte.

Durch diese Maßnahme mussten fünf Straßenbahnwagen zwischen Kaditz und der Sternstraße stehenbleiben. Den Fahrgästen blieb als Alternative der Busverkehr.

Von den Einschränkungen betroffen waren die Linien 9 und 13 in Richtung Kaditz. Beide wurden jeweils nach Mickten, beziehungsweise Radebeul Ost umgeleitet.

Das Leck ist mittlerweile beseitigt, sodass kein Gas mehr austritt.