Gas-Alarm in Dresden: Leck hält Straßenbahnen gefangen - Sperrung bis Dienstag

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Ein Gasleck auf der Sternstraße in Dresden-Pieschen brachte am Mittwoch den Straßenbahnverkehr zum Erliegen. Die Arbeiten sollen noch bis Dienstag andauern.

Von Maximilian Schiffhorst, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Aufregung am Mittwochmorgen in Dresden-Pieschen! Durch ein Gasleck musste der ÖPNV umgeleitet werden. Fünf Straßenbahnen waren "gefangen".

Gleich fünf Straßenbahnwagen ereilte dasselbe Schicksal. Durch das Gasleck auf der Sternstraße waren sie am Mittwoch "gefangen".
Gleich fünf Straßenbahnwagen ereilte dasselbe Schicksal. Durch das Gasleck auf der Sternstraße waren sie am Mittwoch "gefangen".  © Roland Halkasch

Wie eine Sprecherin von SachsenEnergie gegenüber TAG24 erklärte, wurde am Morgen ein Gasgeruch auf der Sternstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass zwei Armaturen - ein Mess- und ein Entlüftungsstutzen - undicht waren. Zur Behebung des Schadens musste die Gasleitung freigelegt werden - ohne dabei die Versorgung zu unterbrechen.

Aus Sicherheitsgründen musste der Straßenbahnverkehr nach Eingang der Meldung um 6.44 Uhr umgehend gestoppt werden. Ein DVB-Sprecher erklärte, dass die Gefahr des Funkenflugs bestand, was gerade in der Nähe des Gaslecks tödliche Konsequenzen haben könnte.

Durch diese Maßnahme mussten fünf Straßenbahnwagen zwischen Kaditz und der Sternstraße stehenbleiben. Den Fahrgästen blieb als Alternative der Busverkehr.

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Von den Einschränkungen betroffen waren die Linien 9 und 13 in Richtung Kaditz. Beide wurden jeweils nach Mickten, beziehungsweise Radebeul Ost umgeleitet.

Das Leck ist mittlerweile beseitigt, sodass kein Gas mehr austritt.

Zwei undichte Armaturen mussten repariert werden.
Zwei undichte Armaturen mussten repariert werden.  © Roland Halkasch
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Straßensperrung noch bis voraussichtlich Dienstag, weitere DVB-Umleitung am Donnerstag

Die Tiefbauarbeiten dauern jedoch noch bis kommende Woche.
Die Tiefbauarbeiten dauern jedoch noch bis kommende Woche.  © Roland Halkasch

Jedoch können die Tiefbauarbeiten am Mittwoch nicht mehr abgeschlossen werden, weshalb die Fahrbahn weiterhin bis voraussichtlich kommende Woche Dienstag gesperrt bleiben muss, so der Versorger.

Am Donnerstag wird zunächst der Schulbeginn abgewartet. Dann fahren ab 8 bis 15 Uhr die Linien 9 und 13 erneut nur eingeschränkt.

Die Linie 13 wird ab Haltestelle Mickten umgeleitet nach Radebeul Ost. Die Linie 9 rollt in dieser Zeit verkürzt zwischen Laubegast und Mickten (nicht bis nach Kaditz).

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"Die Dresdner Verkehrsbetriebe verweisen darauf, ab Haltestelle Mickten die Buslinie 64 zu nutzen, um Kaditz zu erreichen", heißt es.

Erstmeldung vom 15. April, 17.20 Uhr. Letzte Aktualisierung am 15. April. 18.02 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch

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