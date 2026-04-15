Nach mehr als 100 Jahren: Karl-May-Verlag soll verkauft werden

Bamberg/Radebeul - Tradition trifft auf Veränderung: Der Bamberger Karl-May-Verlag sucht einen neuen Verleger. Geschäftsführer und Gesellschafter Bernhard Schmid (64) möchte rechtzeitig einen Nachfolger für den Familienbetrieb finden.

Karl-May-Verleger Bernhard Schmid (64) sucht einen Käufer für sein Familienunternehmen. © Bildmontage: Karl May Verlag

Jedes Kind kennt diese Bücher: Mit dem grünen Einband, der goldenen Schrift und bunten Titelbildern zieren Karl Mays Werke wie "Winnetou" seit über 100 Jahren die Bücherregale.

Das Programm des Karl-May-Verlags besteht fast ausschließlich aus den Werken seines Namensgebers. Dabei soll es bleiben, nur unter neuen Voraussetzungen: Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter Bernhard Schmid möchte den über hundert Jahre alten Familienbetrieb verkaufen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" darüber berichtet.

"Karl May ist auch meine große Leidenschaft, und die fast 35 Jahre Arbeit dafür haben mir großen Spaß gemacht. Umso mehr will ich rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass unser Verlag in guten Händen eine sichere Zukunft hat", sagt Schmid.

Sein Großvater Euchar Albrecht Schmid hatte den Verlag im Jahr 1913 in Radebeul mitgegründet, wo der Autor May von 1888 bis zu seinem Tod im Jahr 1912 lebte und arbeitete. Im Jahr 1960 zog der Verlag nach Bamberg. Enkel Schmid übernahm die Geschäftsführung 2007.