Dresdner Kultfirma ganz international: James-Bond-Seilbahn wird mit ELASKON geschmiert

Dresden - Mit ELASKON geht's bergauf. Erstens, weil der 38-Millionen-Euro-Jahresumsatz des Dresdner Schmiermittelherstellers auch in diesem Jahr um drei Prozent wachsen soll. Zweitens: Die steilste Bergbahn der Welt - die Schweizer Schilthornbahn in den Berner Alpen - wird mit ELASKON geschmiert.

Heimisches Kult-Produkt aber ist und bleibt "K60" - die legendäre Unterbodenpflege, mit der schon Trabi und Wartburg gegen Rost gewappnet wurden. Wer den Unterboden seines Fahrzeugs überprüfen lassen will: Bei den "ELASKON Korrosionsschutztagen" vom 7. bis 11. April schauen Profis in der Service-Station (Lohrmannstraße) und in vier AIS-Autohäusern in Radebeul, Dresden, Meißen und Freital gratis unter die Karosse.

Infos unter: elaskon.de