Dresdner Radiomann wird auf der Bühne zum "Adlerblick"

Dresden - Radiomoderator Maik Teschner (58, MDR Sachsen) traut sich wieder auf Theaterbretter.

Radiomoderatoir Maik Teschner (58) spielt im Märchen "Sechse kommen durch die ganze Welt" mit. © Daniel Förster

In diesem Sommer ist der Dresdner in gleich zwei Inszenierungen auf der Naturbühne Maxen zu erleben.

Am 31. Mai feiert im ehemaligen königlich-sächsischen Marmorbruch das neue Familienstück "Sechse kommen durch die ganze Welt" Premiere, fünf weitere Vorstellungen folgen - Teschner spielt im Märchen den ausgemusterten Soldaten "Adlerblick".