Dresdner Radiomann wird auf der Bühne zum "Adlerblick"
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Dresden - Radiomoderator Maik Teschner (58, MDR Sachsen) traut sich wieder auf Theaterbretter.
In diesem Sommer ist der Dresdner in gleich zwei Inszenierungen auf der Naturbühne Maxen zu erleben.
Am 31. Mai feiert im ehemaligen königlich-sächsischen Marmorbruch das neue Familienstück "Sechse kommen durch die ganze Welt" Premiere, fünf weitere Vorstellungen folgen - Teschner spielt im Märchen den ausgemusterten Soldaten "Adlerblick".
Am 13. und 27. Juni sowie am 5. und 13. September schlüpft er (wie 2025) im Lustspiel "Pension Schöller" in die Rolle von Schillers Pflegesohn Eugen.
Tickets (ab 6 Euro) und Infos: naturbuehnemaxen.de
Titelfoto: Daniel Förster