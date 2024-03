"Dresdner Schlössernacht" wird noch größer und verjüngt sich

Dresden - Die "Dresdner Schlössernacht" will sich verjüngen und wird größer!

Auch das "Schlössernacht"-Team von Veranstalter First Class Concept hat sich verjüngt: Sylvia Grodd (49) wird von Marketing-Profi Robert Triebel (30) unterstützt. © Steffen Füssel

Über 250 Künstler laden am 20. Juli in die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe zu einem kulturell-kulinarischen Spaziergang entlang der illuminierten Wege in Dresden ein.

Die 15 Bühnen des Vorjahres werden um drei weitere ergänzt. Das Programm überrascht mit mehr Angeboten für junges Publikum.



Neuerungen der 14. Auflage: In der Saloppe wird keine große Bühne mehr aufgebaut, sondern drei kleine. Auf ihnen erklingt französische Straßenmusik.

Erstmals wird es an der Straußwirtschaft von Winzer Müller eine Bühne mit fantastischem Elbblick geben. "Davor bauen wir 30 Liegestühle und 15 Bistrotische mit Stühlen auf", verrät Sylvia Grodd (49), künstlerische Leiterin der Schlössernacht.

Auf der Bühne musiziert neben anderen Künstlern Krishn Kypke auf sechs Gitarren aus aller Welt.