Künstliche Intelligenz aus Dresden rettet Leben: Preis für TU-Forschungsteam

Dresden - Wenn aus Forschung Hoffnung wird: In Berlin wurde ein Team aus Dresden mit dem renommierten Felix Burda Award ausgezeichnet - für eine bahnbrechende Idee im Kampf gegen Darmkrebs.

Für Professor Jakob Nikolas Kather (36, M.) ist die Prävention von Darmkrebs eine große gesellschaftliche Aufgabe. © Oliver Walterscheid for FBS / Hubert Burda Media

Ihr Werkzeug? Eine besonders kluge Form von Künstlicher Intelligenz, die Gewebeproben analysieren und vorhersagen kann, wie hoch das Rückfallrisiko bei Patienten ist.



Entwickelt wurde sie von Wissenschaftlern rund um Professor Jakob Nikolas Kather (36) an der TU Dresden.

"Unsere Forschung zeigt, wie leistungsfähig KI-Modelle bereits heute sind und welches Potenzial sie für die Gesundheitsversorgung der Zukunft haben", betont der Professor.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Künstlicher Intelligenz einen Beitrag zur Behandlung und Prävention von Darmkrebs leisten können."



Die Idee dahinter: Der Computer schaut sich mikroskopische Bilder von Darmkrebsgewebe an - ganz automatisch. Er erkennt Muster, die für das menschliche Auge kaum sichtbar sind und ordnet Patienten so in bestimmte Risikogruppen ein.