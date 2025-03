12- statt 10-Minuten-Takt: Neue Sparvorschläge für die DVB

Entwarf mit seinen Mitstreitern ein eigenes DVB-Sparkonzept und wirbt um Zustimmung: Team Zastrow-Fraktionschef Holger Zastrow (56). © Steffen Füssel

Setzt man die Vorschläge um, werde der ÖPNV in Dresden auch künftig zu den besten der Republik gehören, ist TZ-Chef Holger Zastrow (56) überzeugt. Von "kaputtsparen" könne keine Rede sein, es gehe um punktuelle Veränderungen.

Letztlich hat die Fraktion jetzt aus verschiedenen Spar-Konzepten, welche die DVB vorgelegt hatten, ein eigenes Paket geschnürt (20 Maßnahmen) und teils mit eigenen Ideen ergänzt, um das 18-Millionen-Euro-Defizit im Doppelhaushalt auszugleichen.

Die Fraktion will insbesondere mit Taktreduktionen sparen. Alle Bahnen und 60-er Buslinien sollen etwa wochentags am Vormittag (9 bis 12.30 Uhr) im 12- statt 10-Minutentakt fahren. Die Buslinien 73 und 76 sollen zusammengelegt werden, nicht mehr am Wochenende fahren.

"Die allermeisten Menschen in der Stadt werden von den Maßnahmen nichts merken", so Zastrow. Bergbahnen und Fähren sollen in der jetzigen Form erhalten bleiben, auch die Linie 6 nicht angetastet werden.