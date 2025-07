Wegen "Finals 2025" in Dresden: Diese Bahnen werden umgeleitet

Dresden - Im Zuge der am Donnerstag beginnenden " Finals 2025 " in Dresden müssen sich Fahrgäste der DVB auf Umleitungen gefasst machen.

Im Bereich Augustusbrücke/Theaterplatz kommt es über das Sport-Wochenende zu mehreren Sperrungen. © Thomas Türpe

Aufgrund des großen Sportevents wird vor allem der Bahnverkehr im Stadtzentrum beeinträchtigt, da die Augustusbrücke mehrmals gesperrt werden muss.

Am Donnerstag werden die Linien 3, 4 und 9 zwischen 17 Uhr und 19 Uhr deshalb ab dem Postplatz umgeleitet und verkehren über die Ostra-Allee in Richtung Anton-/Leipziger Straße, teilten die DVB am Mittwoch mit.

Die Linien 7 und 8 werden derweil über die Sachsenallee umgeleitet.

Am Samstag und Sonntag ist hingegen der Theaterplatz zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr dicht, weshalb die Linien 3, 4 und 9 erneut über die Ostra-Allee umgeleitet werden müssen.

Auch die Linie 7 fährt über die Haltestelle Kongresszentrum zum Albertplatz. Aufgrund von Gleisbaumaßnahmen an der Kreuzung Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße fährt die 7 anschließend über den Neustädter Markt zurück. Auch die Linie 8 fährt aufgrund der Baustelle über den Neustädter Markt und endet am Albertplatz.