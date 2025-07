DVB vermieten Haltestellen-Namen: So viel kostet die Extra-Durchsage

Dresden - Die finanzielle Situation bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist angespannt. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, vermietet das Unternehmen für seine Haltestellen in Bussen und Bahnen inzwischen Zusatzdurchsagen - und das zunehmend mit Erfolg.

An der Station S-Bahnhof Freiberger Straße ertönt die Zusatzdurchsage "Boulevardtheater Dresden". © Christian Juppe

Wer dieser Tage mit der Straßenbahn die Haltestelle S-Bahnhof Freiberger Straße anfährt, hört nach dem eigentlichen Haltestellennamen den Zusatz "Boulevardtheater Dresden".

Seit Ende April ist das vor elf Jahren gegründete Privattheater, das seinen Sitz an der nahegelegenen Maternistraße hat, als Namensgeber dabei. Die Gäste würden so daran erinnert, an der richtigen Stelle auszusteigen, und das Schauspielhaus bleibe den Fahrgästen unaufdringlich im Gedächtnis, zählte Theater-Sprecher Thomas Kaufmann (47) die Vorteile auf.

Gleichzeitig trage das Boulevardtheater damit ein Stück weit zum Erhalt des ÖPNV bei. Grundlage für die Vermarktung ist der Haushaltsbeschluss des Stadtrats vom März dieses Jahres.

"Für zwölf Monate rufen wir dafür 24.000 Euro auf - bei geringerer Buchungsdauer entsprechend weniger", erklärte DVB-Sprecher Christian Schmidt (47) das Geschäftsmodell gegenüber TAG24. Ziel ist es, damit die Finanzierungslücke bei den Verkehrsbetrieben zumindest teilweise zu schließen.