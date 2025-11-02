Augustusbrücke für ÖPNV gesperrt: DVB-Mitarbeiter im Einsatz

Dresden - Wichtige Elbquerung für den ÖPNV gesperrt: Seit Sonntagvormittag können keine Straßenbahnen über die Augustusbrücke fahren. Mitarbeiter der DVB sind im Einsatz.

DVB-Mitarbeiter inspizieren die verschlissene Fahrleitung in stadtauswärtiger Richtung auf der Augustusbrücke. © TAG24

Zahlreiche Leitkegel wurden entlang der Gleisanlage aufgestellt. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen das Bauwerk nutzen.

Mit einer fahrenden Hubbühne inspizierten Spezialisten am Mittag die Fahrleitung. "Der Kupferdraht ist durch eine intensive Nutzung nun verschlissen und wird getauscht", erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch (60) bereits im Vorfeld zur Maßnahme. Rund 220 Meter Strecke seien in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zwischen Schloßplatz und Neustädter Markt betroffen.

Infolge des vergangenen Winters hätten Eispanzer auf der Leitung zusätzlich dafür gesorgt, dass im Kontakt mit Stromabnehmern sogenannte Brennstellen entstanden seien. "Sie schwächen auf Dauer die Fahrdrahtdicke und müssen regelmäßig beseitigt werden", so Lösch. Eine unmittelbare Betriebsgefahr bestehe dadurch jedoch nicht.

Die Erneuerungsarbeiten sollen bis 20 Uhr abgeschlossen sein, sodass danach die Straßenbahnen der Linien 3, 4, 7, und 9 wieder über die Brücke rollen können.