Augustusbrücke für ÖPNV gesperrt: DVB-Mitarbeiter im Einsatz
Dresden - Wichtige Elbquerung für den ÖPNV gesperrt: Seit Sonntagvormittag können keine Straßenbahnen über die Augustusbrücke fahren. Mitarbeiter der DVB sind im Einsatz.
Zahlreiche Leitkegel wurden entlang der Gleisanlage aufgestellt. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen das Bauwerk nutzen.
Mit einer fahrenden Hubbühne inspizierten Spezialisten am Mittag die Fahrleitung. "Der Kupferdraht ist durch eine intensive Nutzung nun verschlissen und wird getauscht", erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch (60) bereits im Vorfeld zur Maßnahme. Rund 220 Meter Strecke seien in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zwischen Schloßplatz und Neustädter Markt betroffen.
Infolge des vergangenen Winters hätten Eispanzer auf der Leitung zusätzlich dafür gesorgt, dass im Kontakt mit Stromabnehmern sogenannte Brennstellen entstanden seien. "Sie schwächen auf Dauer die Fahrdrahtdicke und müssen regelmäßig beseitigt werden", so Lösch. Eine unmittelbare Betriebsgefahr bestehe dadurch jedoch nicht.
Die Erneuerungsarbeiten sollen bis 20 Uhr abgeschlossen sein, sodass danach die Straßenbahnen der Linien 3, 4, 7, und 9 wieder über die Brücke rollen können.
Straßenbahnen bis Sonntagabend mit veränderter Linienführung
Solange gelten noch folgende Änderungen:
- Linie 3 mit geteilter Linienführung: im Norden vom Wilden Mann über Albertplatz, Carolaplatz, Neustädter Markt und Anton-/Leipziger Straße zur Eisenbahnstraße. Im Süden von Coschütz über Hauptbahnhof und Dr.-Külz-Ring bis zur Gleisschleife an der Webergasse.
- Linie 4 wird zwischen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über Marienbrücke und Ostra-Allee umgeleitet.
- Linie 7 verkehrt zwischen Albertplatz und Postplatz über Bahnhof Neustadt, Marienbrücke und Ostra-Allee.
- Linie 9 fährt zwischen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über Marienbrücke und Ostra-Allee.
Die Kosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro und werden aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur entnommen.
Erstmeldung vom 29. Oktober, 15.07 Uhr. Letzte Aktualisierung am 2. November, 15.08 Uhr.
