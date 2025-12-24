DVB fahren heute auf Sparflamme

Dresden - An Heiligabend fahren Busse und Straßenbahnen in Dresden seltener, weil weniger Menschen unterwegs sind.

Die DVB fahren ab Mittwochnachmittag einen 30-Minuten-Takt. © dpa-Zentralbild

Bis etwa 15 Uhr gilt größtenteils der Sonnabend-Fahrplan, einige wichtige Straßenbahnlinien (3, 4, 7, 9, 11 und 62) fahren alle 15 Minuten.

Ab dem Nachmittag wird ausgedünnt: Dann gilt fast überall ein 30-Minuten-Takt.

Einzelne Linien fallen ganz weg oder werden verkürzt, teils ersetzen Anruflinientaxis die Busse. Der Nachtverkehr läuft wie an normalen Werktagen weiter. Elbfähren, Standseilbahn und Schwebebahn sind zu Heiligabend nur eingeschränkt im Einsatz.