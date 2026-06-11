Bauarbeiten ab dem Wochenende: Auf diesen zwei DVB-Linien gibt es Umleitungen

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Gleich zwei Baustellen sorgen ab dem Wochenende für Umleitungen. Linie 13 und Buslinie 62 müssen Umwege nehmen. Auch Autofahren müssen mit Sperrungen rechnen.

Von Benjamin Schön

Dresden - Gleich zwei Baustellen wirbeln den Fahrplan in Dresden ab dem kommenden Wochenende durcheinander. Sowohl die Straßenbahnlinie 13 als auch die Bus-Linie 62 sind wegen dringender Reparaturen und Leitungsarbeiten von Umleitungen betroffen. Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Bis zum 18. Juni, 4 Uhr, fährt die Linie 13 anders.
Bis zum 18. Juni, 4 Uhr, fährt die Linie 13 anders.  © Holm Helis

Schon ab Samstagmorgen um 4.30 Uhr geht es in Pieschen los. Grund: Auf der Bürgerstraße hat sich der Asphalt gefährlich gehoben.

Die Gleisbauer müssen die Schienen dringend stabilisieren, weshalb die Linie 13 bis nächsten Donnerstag, 18. Juni, über die Großenhainer, Hansa-, Anton- und Leipziger Straße ausweichen muss. Die Stationen "Bürgerstraße" und "Rathaus Pieschen" fallen komplett aus.

Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen, denn die Bürgerstraße wird für die 20.000 Euro teure Reparatur in wechselnden Abschnitten komplett dichtgemacht.

Auf der Bürgerstraße muss der Asphalt repariert werden.
Auf der Bürgerstraße muss der Asphalt repariert werden.  © Thomas Türpe
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Bauprojekt Nossener Brücke sorgt für Einschränkungen

Die Vorbereitungen für den Neubau der Nossener Brücke sorgen schon jetzt für Einschränkungen.
Die Vorbereitungen für den Neubau der Nossener Brücke sorgen schon jetzt für Einschränkungen.  © Norbert Neumann

Noch mehr Geduld brauchen Pendler allerdings ab Sonntag auf der Chemnitzer Straße, wo die Vorbereitungen für den anstehenden Neubau der Nossener Brücke starten.

Wegen wichtiger Leitungsbauarbeiten muss die Buslinie 62 ab Sonntag, den 14. Juni, 4 Uhr eine Umleitung über die Zwickauer Straße fahren.

Dieses Geduldsspiel dauert bis zum 17. August, betrifft aber nur die Fahrtrichtung Dölzschen. In Richtung Johannstadt läuft alles wie gewohnt.

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Die Haltestellen "Chemnitzer Straße" und "Bamberger Straße" werden für die kommenden zwei Monate entsprechend verlegt.

Titelfoto: Holm Helis

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