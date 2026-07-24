Lizenz zum Kleben: Über diese Neuerung freuen sich die DVB
43 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Schweißen war gestern: Die DVB dürfen jetzt die Scheiben der neuen Straßenbahnen (Typ NGT DX DD) ankleben.
Auch bei Unfällen zu Bruch gegangene Scheiben dürfen ab sofort in der Gorbitzer Werkstatt repariert werden.
Bleibt eine Straßenbahn unfallfrei, muss "lediglich die äußere Versiegelung je nach Beanspruchung und Witterung nach etwa acht bis 16 Jahren erneuert werden", erklärt ein DVB-Sprecher.
Nach Chemnitz, Karlsruhe und Bremen sind die DVB das vierte Verkehrsunternehmen in Deutschland, das diese Qualifizierung erlangt hat.
Titelfoto: DVB