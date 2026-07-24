Lizenz zum Kleben: Über diese Neuerung freuen sich die DVB

Dresden - Schweißen war gestern: Die DVB dürfen jetzt die Scheiben der neuen Straßenbahnen (Typ NGT DX DD) ankleben.

In der DVB-Werkstatt in Gorbitz gibt es sogar einen Übungsplatz für das Einkleben der Straßenbahnfenster. © DVB

Auch bei Unfällen zu Bruch gegangene Scheiben dürfen ab sofort in der Gorbitzer Werkstatt repariert werden.

Bleibt eine Straßenbahn unfallfrei, muss "lediglich die äußere Versiegelung je nach Beanspruchung und Witterung nach etwa acht bis 16 Jahren erneuert werden", erklärt ein DVB-Sprecher.