Jetzt lassen sich ein paar Probleme lösen: Gelder aus Sachsenfonds für DVB "wie Weihnachten"

Dresden - Während die Dresdner Verkehrsbetriebe im Hintergrund schon an den nächsten Sparmaßnahmen fürs kommende Jahr arbeiten, gibt es jetzt auch mal eine gute Nachricht: Die DVB erhalten aus dem Sachsenfonds 7,5 Millionen Euro für drei Infrastruktur-Projekte, darunter die wichtige Gleissanierung am Dr.-Külz-Ring.

Freuen sich über die millionenschwere Frischekur: Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne, v.l.), Katja Meier (46, Grüne, MdL), Franziska Schubert (44, MdL), DVB-Infrastrukturleiter Sandro Zimmermann (58). © Stefan Häßler

Eigentlich müssten die DVB 130 bis 150 Millionen Euro pro Jahr in den Erhalt und Ausbau ihrer Infrastruktur (Gleise, Flotte und Betriebshöfe) stecken. Laut Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) fließen aufgrund der Geldnot jedoch nicht mal 100 Millionen.

Umso größer die Freude über die Finanzspritze aus dem Bundes-Sondervermögen über den Sachsenfonds: "Für uns ist das wie Weihnachten", sagt DVB-Infrastrukturleiter Sandro Zimmermann (58).

Damit stopfe man Löcher, die bei noch längerem Aufschub sonst noch mehr Kosten verursachen würden. Denn Bahnen können auf maroden Strecken teils nur noch mit zehn Kilometern pro Stunde über kritische Stellen fahren. Dann müssen fürs Einhalten des Fahrplans teils zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt werden.

Im Bereich der Haltestelle "Prager Straße" am Dr.-Külz-Ring "hält alle 43 Sekunden ein Fahrzeug von uns. 32.000 Fahrgäste steigen hier täglich ein und aus", so Zimmermann.