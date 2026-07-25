Jetzt lassen sich ein paar Probleme lösen: Gelder aus Sachsenfonds für DVB "wie Weihnachten"
Dresden - Während die Dresdner Verkehrsbetriebe im Hintergrund schon an den nächsten Sparmaßnahmen fürs kommende Jahr arbeiten, gibt es jetzt auch mal eine gute Nachricht: Die DVB erhalten aus dem Sachsenfonds 7,5 Millionen Euro für drei Infrastruktur-Projekte, darunter die wichtige Gleissanierung am Dr.-Külz-Ring.
Eigentlich müssten die DVB 130 bis 150 Millionen Euro pro Jahr in den Erhalt und Ausbau ihrer Infrastruktur (Gleise, Flotte und Betriebshöfe) stecken. Laut Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) fließen aufgrund der Geldnot jedoch nicht mal 100 Millionen.
Umso größer die Freude über die Finanzspritze aus dem Bundes-Sondervermögen über den Sachsenfonds: "Für uns ist das wie Weihnachten", sagt DVB-Infrastrukturleiter Sandro Zimmermann (58).
Damit stopfe man Löcher, die bei noch längerem Aufschub sonst noch mehr Kosten verursachen würden. Denn Bahnen können auf maroden Strecken teils nur noch mit zehn Kilometern pro Stunde über kritische Stellen fahren. Dann müssen fürs Einhalten des Fahrplans teils zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt werden.
Im Bereich der Haltestelle "Prager Straße" am Dr.-Külz-Ring "hält alle 43 Sekunden ein Fahrzeug von uns. 32.000 Fahrgäste steigen hier täglich ein und aus", so Zimmermann.
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24 Millionen Euro stehen dem Freistaat für nachhaltige Mobilität und Infrastruktur bereit
Anteilig 2,2 Millionen Euro erhalten die DVB für den Tausch verschlissener Gleise (2006 zuletzt erneuert), Weichen und Asphalt auf einem Bereich von rund 350 Metern. Dabei sollen auch Engstellen für Fahrgäste im Bereich der Haltestelle beseitigt werden.
In die Erneuerung insbesondere des Gleisdreiecks an der Pirnaer Landstraße (nahe Friedhof Leuben) fließen 2,9 Millionen Euro. Für die Gleissanierung Sternstraße in Pieschen sind 2,4 Millionen Euro eingeplant.
Von den gut 4,8 Milliarden Euro, die der Freistaat für den Zeitraum von zwölf Jahren (2025-2036) vom Bund erhält, fließt nun eine erste Tranche in Höhe von 24 Millionen in nachhaltige Mobilität und Infrastruktur.
"Wir sind glücklich, dass wir das durchgesetzt haben", sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (44), die das Investitionspaket im Landtag mit CDU, SPD und Linken mit ausgehandelt hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler