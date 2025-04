Bauarbeiten in Pieschen: DVB-Umleitungen bis Ende Mai

Die Linie 70 verkehrt in diesem Zeitraum bei Ausrückefahrten vom Betriebshof Trachenberge in Richtung Rankestraße über dieselbe Umleitungsstrecke.

So verkehrt die Linie 64 in Richtung Kaditz zwischen den Haltestellen "S-Bahnhof Pieschen" und "Bunsenstraße" über die Rehefelder Straße, Mohnstraße, Leipziger Straße und Lommatzscher Straße.

Wer künftig von der Haltestelle "Wurzener Straße" in Richtung Kaditz weiterfahren will, muss stattdessen in der Rehefelder Straße einsteigen. Die Haltestelle "Altpieschen" wird von beiden Buslinien nur in Richtung Kaditz bedient und die Haltestelle "Mickten" findet sich künftig an Steig 4, wo auch die Straßenbahnlinie 4 in Richtung Weinböhla hält.