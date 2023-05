Das Ende einer Ära! Dresdens Tatras jetzt ein Fall fürs Museum

Dresden - Schluss, aus und vorbei! Nach 56 Jahren auf Dresdens Gleisen verabschiedeten die Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch ihre drei letzten Tatra-Wagen ins Museum. Dort sollen die Kultbahnen künftig fit gehalten und an Sonderfahrtagen weiter zu bewundern sein.

"Uns blutet schon ein kleines bisschen das Herz", so DVB-Boss Andreas Hemmersbach (54). "Wir verabschieden den Tatra aber nicht aus dem Straßenbild von Dresden, sondern nur aus dem operativen Geschäft", betonte er bei der symbolischen Schlüsselübergabe an das Dresdner Straßenbahnmuseum.

Sei es im Studentenverkehr, bei Dynamo-Spielen oder in der schwierigen Corona-Zeit - immer wieder kehrten die beliebten Oldtimer ins Stadtbild zurück. Mit der Lieferung der neuen Stadtbahnen werden sie aber nun endgültig nicht mehr gebraucht.

Freuen können sich auch all diejenigen, die sich noch einmal gebührend von den Tatras verabschieden wollen. Am Sonnabend gibt es ab 14.30 Uhr mit allen betriebsfähigen Fahrzeugen Sternfahrten durch die Stadt.

Straßenbahnfahrer Torsten Bauch (54) durfte auf der kleinen Abschiedsfahrt vom Betriebshof Trachenberge zum Wilden Mann noch einmal Tatra-Luft schnuppern. Seit dem 3. Juli 1987 war er mit diesen Bahnen unterwegs. © Norbert Neumann

Fast sechs Jahrzehnte prägten die markanten Tatra-Bahnen mit ihrem zeitlosen Design das Stadtbild von Dresden. Vor 56 Jahren, also 1967, gingen die ersten in den Fahrgastbetrieb. In den Folgejahren lieferte das ČKD-Werk aus Prag mehr als 800 Wagen nach Dresden, genauer 572 Trieb- und 249 Beiwagen.

Nach anfänglicher Begeisterung machte sich aber schon bald Ernüchterung breit. Der hohe Einstieg machte die Straßenbahnfahrt für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen zur Tortur.

Bei schlechter Witterung war es auch in der Fahrerkabine alles andere als gemütlich. Unregelmäßige Ersatzteillieferungen sorgten zudem dafür, dass teils nur 50 Prozent des Fuhrparks einsatzbereit waren.

Nach der Wende modernisierten die DVB Dutzende Wagen, verkaufte andere, noch fahrtüchtige in die gesamte Welt. Heute besitzen sie noch zehn. Drei gingen am Dienstag ins Museum, die anderen sieben werden die Verkehrsbetriebe verlassen.