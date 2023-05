Behörden geben grünes Licht: Neue DVB-Bahnen erhalten Typzulassung!

Dresden - Jetzt ist es amtlich: Die neuen Dresdner Stadtbahnwagen vom Typ NGT DX DD dürfen vom bisherigen Testbetrieb in den regulären Liniendienst wechseln. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen (LASuV) hatte dafür am vergangenen Freitag die behördliche Inbetriebnahme-Genehmigung erteilt.

Sie haben die LASuV-Genehmigung in der Tasche: Chefeinkäufer Alf Schwaten (v.l.), verantwortlicher Straßenbahn-Betriebsleiter Jan Silbermann und Schienenfahrzeugchef Holger Seifert. © Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Die offizielle Zulassung des neuen Straßenbahn-Modells erfolgte durch das LASuV am Wagen 232 903, der die aktuellste Softwareversion und alle für die Inbetriebnahme notwendigen Fahrzeug-Einstellungen besitzt.

Im Rahmen der Abnahme mussten alle Vorgänge umfangreich dokumentiert und zugleich ein Fabrikschild angebracht werden, auf dem die wichtigsten Herstellerdaten zu lesen sind.

Wagen 232 903 dient damit jetzt als Referenz für die Feinjustierung aller anderen Wagen dieses Typs. Auf Basis der Serienzulassung wird jedes Fahrzeug künftig noch einmal einzeln abgenommen.

Die behördliche Genehmigung betrifft zunächst die bestellten 24 Einrichtungsfahrzeuge (ERW). Die ebenfalls georderten neun Zweirichtungswagen (ZWR), die an jeder Seite eine Fahrerkanzel besitzen, benötigen eine eigene Zulassung. Ein erster ZWR wird in den kommenden Wochen in Dresden erwartet und soll dann in den Testbetrieb starten.