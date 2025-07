Sind Dresdens Straßenbahnen oft zu "kriecherisch"?

Alles in Kürze

Viele "Kriechstellen" wurden bereits entschärft, sagen die DVB - etwa am Fetscherplatz oder in Radebeul. Auch auf der Wehlener Straße und perspektivisch auf der südlichen "Köni" werden entsprechende Maßnahmen umgesetzt, schrieb die Verwaltung TAG24.

Ob auf der Königsbrücker Straße oder am Fritz-Löffler-Platz (Plauen): Überall im Stadtgebiet rollen die Fahrzeuge der DVB über Stellen, wo wegen des hohen Verkehrsaufkommens oder schlechten Gleiszustands langsamer gefahren werden muss.

SPD-Stadtrat Stefan Engel (32) begrüßt das Umdenken bei der politischen Konkurrenz. © Thomas Türpe

So sprach CDU-Stadtrat Veit Böhm (60) am Montag von "zielgerichteten Investitionen" in den ÖPNV, mit denen endlich die Langsamfahrstellen beseitigt werden müssten.

In der sechsköpfigen Ratsfraktion der Sozialdemokraten sorgten diese Aussagen für Verwunderung. "Woher kommt nach vier Monaten der plötzliche Sinneswandel?", fragte sich SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel (32).

Während der komplizierten Haushaltsverhandlungen im Frühjahr sei von den anderen Fraktionen dazu jedenfalls "kein Mucks zu hören" gewesen.

Er schlägt nun vor, für die Ausbesserung der nervigen Stellen eine fraktionsübergreifende Lösung zu finden.