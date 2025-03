DVB will sparen: Laubegast-Fähre vor dem Aus

Die Fährverbindung zwischen Niederpoyritz und Laubegast soll notgedrungen ersatzlos gestrichen werden. © Petra Hornig

Erst am Sonntag fand eine Demo zum Erhalt der Angebote statt. Während der Johannstädter "Fährgarten"-Betreiber Umsatzeinbußen und Entlassungen befürchtet, würde das Aus in Laubegast vor allem Schüler vor Probleme stellen.

Die nächsten Brücken sind in Loschwitz oder Pirna, die nächste Fähre in Pillnitz (soll erhalten bleiben) kaum fußläufig erreichbar. "Ich bräuchte circa eine Stunde länger zur Schule", sagt eine Siebtklässlerin, die am Mittag nach Niederpoyritz übersetzt.

Neben ihr sitzt ein älteres Paar: "In Dresden stürzen Brücken ein. Die Fähren fahren noch", sagt Tilo Scheinpflug (59). "Die würde hier fehlen. Auch für Ausflüge und Spaziergänge", ergänzt seine Frau Michaela (58).

Familie Müller sieht "mal wieder die kleinen Leute im Nachteil, die etwa kein Auto haben". Es werde an der falschen Stelle gespart.

Und auch Fährmann Michael Metzler (46) sieht die Verbindung wegen fehlender Alternativen für Schüler und Berufstätige als wichtig an. "Es gibt Tage, wo nicht viel los ist. An anderen wirst du überrannt", sagt er.