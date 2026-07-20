Nach kuriosem Unfall: DVB müssen Linie teilen

Dresden - Es war ein spektakulärer Anblick: Im November vergangenen Jahres blieb ein roter VW Crafter an einer Bahnbrücke hängen . Der kuriose Unfall macht nun neue ÖPNV-Einschränkungen notwendig.

Ein Transporter war im vergangenen Spätherbst zwischen einem Anhänger und einer Bahnbrücke in Trachau steckengeblieben. Ein dabei beschädigter Brückenschutz muss nun erneuert werden. © Roland Halkasch

Wie die DVB mitteilten, muss die Linie 4 von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag um 3 Uhr geteilt werden. So sind Bahnen einerseits zwischen Prohlis und Mickten (über Lennéplatz, Postplatz), anderseits zwischen Radebeul Ost und Weinböhla (über Radebeul West) unterwegs.

Der Umstieg von Weinböhla/Radebeul kommend zum Ersatzverkehr (EV) in Richtung Mickten erfolgt an der Haltestelle Radebeul Ost (Steig 91) auf der Meißner Straße, der Umstieg vom EV zur Linie 4 in Richtung Radebeul/Weinböhla an der Haltestelle Zinzendorfstraße.

Aus dem Stadtzentrum kommend befindet sich der Umstieg von Tram auf Bus an der Haltestelle Mickten bei Steig 4, in Richtung Prohlis bei Steig 1.

Die Haltestelle S-Bahnhof Trachau West in Richtung Weinböhla kann nicht bedient werden. Der EV4 hält ersatzweise an der Haltestelle S-Bahnhof Trachau (Linien 70, 80).